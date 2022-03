Persoonlijke sancties VS treffen ‘vriend’ Poetin: megajacht en privéjet geblokkeerd

De Amerikanen beschuldigen hem van zakelijke banden met Russische staatsbedrijven en de Russische technologiesector, maar ook van het feit dat hij nauwe banden heeft met Vladimir Poetin en voormalig president Dmitri Medvedev. Die laatste benoemde hem persoonlijk tot voorzitter van de Skolkovo Foundation, een non-profitorganisatie belast met het opzetten van een centrum voor wetenschappelijke en technologische vernieuwing in de Moskouse voorstad Skolkovo, staat in de verklaring.

Vanwege die banden hebben de VS een megajacht en privévliegtuig van Vekselberg geblokkeerd met een geschatte gezamenlijke waarde van 180 miljoen dollar, bijna 165 miljoen euro. Het vliegtuig is volgens de Amerikaanse regering een Airbus A-319-115 geregistreerd op het Caribische eiland Aruba, die 90 miljoen dollar (ruim 82 miljoen euro) waard zou zijn. Het jacht met de naam Tango ligt momenteel bij een scheepswerf in Palma de Mallorca, waar het volgens Mallorca Zeitung wordt gerepareerd. Vekselbergs privéjet zou in het verleden regelmatig zijn geland op de luchthaven van het Spaanse eiland.

De zakenmagnaat is volgens de Duitstalige krant eigenaar van ‘s werelds grootste aluminiumbedrijf en investeert in de energie- en telecommunicatiesectoren. Zijn jacht lag zaterdag ondanks het nieuws over de Amerikaanse sancties tegen hem nog steeds op de scheepswerf van Palma. Het Spaanse ministerie van Transport heeft nog niet aangekondigd dat het Russische jachten in beslag neemt maar vroeg Spaanse jachthavens wel al om een ​​lijst met Russische jachten. De Amerikaanse blokkade van het megajacht verhoogt de druk op Madrid. Spanje is het enige EU-land dat nog geen actie heeft ondernomen tegen Russische jachten, aldus de krant.

Zes miljard

Het totale vermogen van de Russische oligarch bedraagt volgens de laatste schatting van de Amerikaanse autoriteiten ruim zes miljard dollar, zo'n 5,5 miljard euro. In de miljardairslijst van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes staat hij op de 262ste plaats met een geschat vermogen van 5,9 miljard dollar (5,4 miljoen euro). In Zwitserland heeft Vekselberg minderheidsbelangen in het beursgenoteerde bedrijf Sulzer (installatietechniek), de industriële technologiegroep OC Oerlikon, staalfabrikant Swiss Steel en de Züblin-vastgoedgroep, meldt de Neue Zürcher Zeitung.

In Rusland heeft hij volgens de Zwitserse krant belangen in een aantal metaalverwerkende bedrijven, verschillende luchthavens, telecomprovider Akado en turbinefabrikant UTW. Daarnaast heeft de in Oekraïne geboren aluminiummagnaat aandelen in bedrijven in Italië, Cyprus, Zuid-Afrika en de VS.

Eerder op sanctielijst

Vekselberg, die in het kanton Zug woont, belandde volgens de Zwitserse krant in 2018 ook al op de Amerikaanse sanctielijst vanwege zijn connecties met het Kremlin. ‘Herhaalde pogingen, met de steun van invloedrijke leiders van bedrijven, om het Amerikaanse ministerie van Justitie ervan te overtuigen van gedachten te veranderen, mislukten.’

De Russische oligarch ligt volgens de krant momenteel ook onder vuur in het Verenigd Koninkrijk. De Britse Tate Gallery, een van de belangrijkste kunstgalerieën ter wereld, is opgeroepen de banden met hem te verbreken. Vekselberg is al jaren beschermheer en erelid van de Tate Foundation. ,,Galerieën en musea zouden met een wijde boog om met bloed doordrenkt Russisch geld heen moeten lopen”, zei Labour-parlementslid Chris Bryant tegen The Guardian.

Grootste privéjacht ter wereld

Zaterdag werd bekend dat de Italiaanse autoriteiten opnieuw een megajacht van een Russische multimiljardair in beslag hadden genomen. Het betrof de Sailing Yacht A van de tycoon Andrej Melnitsjenko ter waarde van meer dan een half miljard euro. Die oligarch staat op de sanctielijst van de Europese Unie vanwege de oorlog in Oekraïne. Het 143 meter lange zeiljacht met drie masten werd in beslag genomen in de havenstad Triëst. Volgens de Italiaanse autoriteiten is Sailing Yacht A het grootste privéjacht ter wereld. Het schip werd ontworpen door de bekende Franse ontwerper Philippe Starck en gebouwd in Duitsland.

Melnitsjenko is eigenaar van het grote kunstmestconcern EuroChem en steenkolenbedrijf Suek. De Italiaanse autoriteiten namen eerder al een groot jacht in beslag dat eigendom is van Aleksej Mordasjov, de rijkste man van Rusland. In Duitsland en Frankrijk is ook beslag gelegd op jachten van Russische miljardairs.

Nederland

De oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland raken indirect ook de bewierookte Nederlandse superjachtenindustrie. Bedrijven houden rekening met minder opdrachten van Russische miljardairs. Een nieuw schip van een oligarch, dat nog in de haven van Harlingen ligt, was een week geleden nog niet aan de ketting gelegd.

Volledig scherm De Sailing Yacht A bij de haven van Monaco, in mei 2017. © Reuters

