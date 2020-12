Peru sluit Machu Picchu voor onbepaalde tijd vanwege protesten omwonenden

VIDEO Automobi­lis­te rijdt in op groep demonstran­ten in New York

12 december Een automobilist is vrijdagmiddag in New York ingereden op deelnemers van een demonstratie die over straat liepen. Zeker zes slachtoffers zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurster van de auto, een BMW Sedan, wordt verhoord door de politie.