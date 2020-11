Peruaans parlement zet president Vizcarra af wegens corruptie

Een meerderheid in het parlement van Peru heeft maandag voor de afzetting van president Martin Vizcarra gestemd. Die wordt ervan beschuldigd dat hij in 2014 als regionaal gouverneur steekpenningen aannam van projectontwikkelaars.

De afzetting van Vizcarra werd goedgekeurd met 105 stemmen voor, 19 stemmen tegen en 4 onthoudingen. Al tijdens de stemming werd duidelijk dat Vizcarra die niet zou overleven. Nog voordat de stemming voorbij was, hadden de tegenstanders van de president de 87 stemmen gekregen die nodig zijn voor een meerderheid. In september overleefde Vizcarra eens een soortgelijke stemming in het parlement nog wel.

Vizcarra had zichzelf voorafgaande aan de stemming nog verdedigd in het parlement. Hij ontkende alle beschuldigingen en zei dat er ‘geen bewijs’ is. Het staatshoofd is bij de bevolking enorm populair, onder meer wegens zijn anticorruptiestandpunten.

Onder de Peruaanse grondwet neemt parlementsvoorzitter Manuel Marino de presidentiële taken over tot het einde van de huidige ambtstermijn in juli volgend jaar.

De politieke situatie in Peru is de laatste jaren instabiel. In de afgelopen vijf jaar was al tot drie keer toe geprobeerd een zittende president af te zetten. Vizcarra's vier voorgangers zijn allemaal verdachte geweest in corruptieonderzoeken.