Peruaanse ex-president Toledo opgepakt in VS met oog op uitlevering

Huis VS veroor­deelt verbale aanvallen Trump op Congresle­den

1:54 Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft in een stemming president Donald Trump veroordeeld voor zijn verbale aanvallen tegen vier vrouwelijke Democratische congresleden, die sinds eerder dit jaar in het Huis van Afgevaardigden zitten. De stemming is vooral symbolisch en heeft geen concrete gevolgen voor Trump.