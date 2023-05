Peruaanse politie neemt lading "nazi"-cocaïne in beslag die onderweg was naar België

De zending met een waarde van 3 miljoen dollar (2,8 miljoen euro) werd ontdekt in een container op een schip in de haventerminal van Paita, een kleine stad in de buurt van Ecuador. Volgens politiekolonel Luis Bolanos was het de bedoeling dat de drugs na aankomst in een Belgische haven zouden worden verspreid over België, Nederland, Frankrijk en Spanje. Er is nog niemand gearresteerd.