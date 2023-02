Peter C. (46) die aanslag wilde plegen tijdens verkiezing Miss België stond al met Glock-pistool op parkeerplaats Plopsaland

Peter C., een 46-jarige man uit Lommel, werd juist op tijd onderschept. Dat is de dag na de Miss België-verkiezing overduidelijk geworden. C. stond al zwaarbewapend op de parking van het Proximus Theater in De Panne toen de politie hem lokaliseerde. Wat was zijn plan? En waarom zat die Nederlandse vrouw in zijn huurwagen? Dit is wat we weten over Peter C.

Peter C. was al enkele weken dreigende taal aan het uiten, maar deze keer leek het menens. Dat was de boodschap die de lokale politie in Lommel zaterdag na de middag te horen kreeg van iemand uit zijn omgeving. De man had gedreigd om een aanslag te plegen. De politie kon hem al snel identificeren, al was hij niet bekend bij de veiligheids- of politiediensten. Maar C. had wel een wapenvergunning en was in het bezit van vijf wapens. Een overduidelijk gevaar dus, dat zo snel mogelijk gelokaliseerd moet worden. De speurders wisten dat hij onderweg was naar De Panne, waar de Miss België-verkiezing plaatsvond.

Glock-pistool

C. had daarvoor niet zijn eigen wagen genomen, maar had een Tesla gehuurd bij een Duitse maatschappij. De politiediensten konden de man lokaliseren via zijn gsm-signaal. Het bleek een zeer nipte operatie te worden, want hij was in de buurt van de parking van Plopsaland gesignaleerd. Een politieagent spotte het voertuig waarin Peter C. en een Nederlandse vrouw zaten. Ze droegen geen galakledij, C. had een muts op en een geladen Glock-pistool bij zich. In de wagen lagen nog vijf volle laders en een jachtgeweer klaar. En C. had ook twee tickets voor de verkiezing van Miss België op zak.

Rond 17.30 uur werden de twee opgepakt. Zij zullen zondag verschijnen voor de Brugse onderzoeksrechter, die moet beslissen of ze aangehouden blijven. Voorlopig worden ze verdacht van poging tot terroristische moord. De Nederlandse vrouw lijkt in eerste instantie wel buiten schot te blijven in de zaak. Zij zou een “vriendin van een vriendin van C. zijn”, en zou verklaard hebben niet op de hoogte te zijn van zijn plannen. Ze was meegegaan “om de show te zien”. Maar waarom wou C. dan effectief toeslaan bij de Miss België-verkiezing?

Welingelichte bronnen vertellen ons dat de man geen duidelijk motief had, zo kwam hij bij zijn eerste verhoren op de proppen met tal van bizarre verklaringen. “Het gaat om een man met een psychische aandoening”, zegt een welingelichte bron. “Het ging zelfs zo ver dat hij die Tesla huurde omdat hij ervoor wou zorgen dat hij niet afgeluisterd kon worden. C. was ervan overtuigd dat hij al lange tijd gevolgd werd en zijn wagen gesaboteerd was en vol afluisterapparatuur zat.”