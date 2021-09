Petitie om naam van Nieuw-Zeeland te veranderen: huidige naam ‘te Nederlands’

De Maori-partij in Nieuw-Zeeland is een petitie gestart om de naam van het land te veranderen in Aotearoa , de naam die de oorspronkelijke bevolking voor het land heeft gekozen in haar eigen taal, Te Reo Maori. De huidige naam zou te Nederlands zijn en herinneren aan kolonialisme.

‘Het wordt echt tijd dat Te Reo Maori wordt hersteld als de officiële taal van het land’, schrijven partijleiders Rawiri Waititi en Debbie Ngarewa-Packer in een statement. ‘We zijn een Polynesisch land - wij zijn Aotearoa.’ De naam, met de betekenis ‘land van de lange witte wolk’, zou het land verbinden: ‘Aotearoa is inclusief. Het spreekt van onze voorouders die ons toestemmen met zijn allen op dit eiland te wonen.’

Het uiteindelijke doel van de partij is het herstellen van alle Te Reo Maori-namen van dorpen, steden en andere plaatsen door het hele land in de komende vijf jaar. Wellington zou dan bijvoorbeeld ‘Te Whanganui-a-Tara’ gaan heten. ‘Wij eilandbewoners zijn er klaar mee dat de namen, bedacht door onze voorouders, misvormd, misbruikt en genegeerd worden. Het is de 21ste eeuw. Dit moet veranderen’, aldus de Maori-partij.

Te Nederlands

De partij haalt ook Nieuw-Zeelands link met Nederland aan als argument om de naam te veranderen: ,,Nieuw-Zeeland is een Nederlandse naam. Zelfs de Nederlanders hebben hun naam veranderd van Holland naar Nederland, in hemelsnaam!” zegt Rawiri Waititi grappend.

Deze vergelijking klopt niet helemaal; Holland is immers een veelgebruikte andere naam van Nederland en we hebben onze naam nooit veranderd. Maar Waititi's verwijzing naar Nederland komt niet uit het niets. Het eiland heeft namelijk lang geleden zijn naam gekregen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, die het destijds ‘Nova Zeelandia’ noemden. De Engelse James Cook nam dit over en maakte er ‘New-Zealand’ van. De oorspronkelijke bevolking heeft niets te maken gehad met deze benaming en dus vinden de Maori dat de naam het land niet goed representeert.

Cultuurverandering

Nieuw-Zeelandse bedrijven, politici en andere publieke personen gebruiken de afgelopen jaren al steeds vaker de naam Aotearoa naast Nieuw-Zeeland, maar daar is nog niets officieels van gekomen. De Nieuw-Zeelandse minister-president Jacinda Ardern zei afgelopen jaar nog dat ze het gebruik van de naam Aotearoa zag als ‘een positieve verandering’. Een officiële naamsverandering is ‘nog niet onderzocht’, maar dat men steeds vaker Aotearoa zegt, is een welkome verandering volgens de politica.

Volledig scherm De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. © AFP

Toch is er ook verzet tegen de plannen van de Maori-partij. De leider van de Nationalistische partij, Judith Collins, heeft gevraagd om een referendum om het gebruik van de naam Aotearoa te verbieden. Doordat bedrijven en belangrijke personen de naam zijn gaan gebruiken, zou die ingeburgerd raken als iets normaals, zonder de complete bevolking erbij te betrekken. Volgens Collins zouden de meeste Nieuw-Zeelanders de oude naam beter vinden.

