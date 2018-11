‘Peuter door vier mannen verkracht op intensive care Indiaas ziekenhuis’

De politie heeft een verdachte man opgepakt en zoekt nog naar de anderen. Het meisje zou op het moment van de verkrachting alleen in een kamer op de intensive care hebben gelegen. Onderzocht wordt hoe dat kwam.



Het meisje lag vier dagen in het ziekenhuis in de deelstaat Uttar Pradesh voor behandeling van een slangenbeet.



India is de laatste jaren opgeschud door een reeks gevallen van seksueel wangedrag, zoals de groepsverkrachting van en moord op een studente in een rijdende bus in New Delhi. Het incident deed veel stof opwaaien in het land, waar geweld tegen vrouwen volgens persbureau AP tot dan toe veelal stilletjes werd geaccepteerd.



Hoewel de straffen voor het verkrachten van een volwassene in India onlangs zijn verhoogd naar zo’n 20 jaar cel, komen er nog steeds vaak gevallen van bruut seksueel geweld in het nieuws. Eerder dit jaar bepaalde de overheid nog dat de doodstraf mogelijk is voor mensen die veroordeeld worden voor het verkrachten van kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar.