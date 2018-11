Piloten zien ufo boven Ierland: ‘Zeer helder licht en razendsnel’

Australiër veroor­deeld voor doodrijden zes voetgan­gers

7:11 Een Australische man die vorig jaar tientallen voetgangers in een drukke winkelstraat in Melbourne doodreed, is schuldig bevonden aan zesvoudige moord. Bij het incident in januari 2017 vielen ook 27 gewonden. Het was een van de ergste massamoorden in Australië, maar het was geen terreurdaad.'