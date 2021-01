Pistes langer dicht, streep door skivakanties

Wintersporters lijken definitief een streep te kunnen zetten door het skiseizoen. De pistes in Frankrijk, Duitsland en Italië blijven volgende maand grotendeels dicht, waarschijnlijk ook tijdens de krokusvakantie. In Oostenrijk en Zwitserland zijn de gebieden open, maar daar duiken in skidorpen nieuwe coronabrandhaarden op.

De skigebieden in Frankrijk hadden gehoopt dat ze op 1 februari weer open konden. Maar de Franse regering kondigde woensdag aan dat de sluiting voor onbepaalde tijd verlengd wordt. ,,Heropening medio of eind februari is hoogst onwaarschijnlijk’', zegt Jean-Baptiste Lemoyne, staatssecretaris van Toerisme.

Lees ook Reisbranche: star kabinet brengt vakanties in gevaar

Het aantal besmettingen in Frankrijk daalt niet, en het aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt. De afgelopen zeven dagen waren er ruim 10.000 nieuwe ziekenhuisopnames. De Franse regering praat met ondernemers over financiële steun. Ondernemers in Chamonix houden er rekening mee dat ze dit seizoen geen wintersporters meer zullen zien.

Rampzalig

,,Als we tot het einde van het seizoen gesloten moeten blijven, gaat ons dat miljarden euro’s kosten’', zegt Mathieu Dechavanne, directeur van skiliftbedrijf Compagnie du Mont-Blanc. ,,De economische impact zal rampzalig zijn.’'

Volledig scherm Drukte bij de skiliften in het Zwitserse Verbier. © EPA

Bij de bestrijding van de coronapandemie zijn de wintersporters een grote probleemfactor. Vorig jaar zorgde een uitbraak onder toeristen in het Oostenrijkse skidorp Ischgl voor snelle verspreiding van het virus. ,,Skigebieden spelen een belangrijke rol bij het zaaien van de pandemie in heel Europa’', waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in december.

Weigeren

Duitsland en Italië houden de pistes om die reden voorlopig dicht. De landen pleiten voor een sluiting in heel Europa, maar Oostenrijk en Zwitserland weigeren dat. Dat zorgde daar in de kerstvakantie voor grote drukte in de skigebieden en op de toegangswegen.

In Oostenrijk kan sinds kerst weer op de lange latten gestaan worden. Maar de lockdown wordt verlengd en horecagelegenheden en hotels zijn zeker tot eind februari dicht. Skiën is dus vooral voor Oostenrijkers zelf mogelijk. Ook zijn vluchten vanuit Groot-Brittannië verboden vanwege de uiterste besmettelijke Britse variant van het virus.

Toch is er in Jochberg een nieuwe uitbraak. Zeker 17 Britten die deelnamen aan een opleiding tot skileraar bleken besmet met de Britse variant. De autoriteiten onderzoeken of de Britten de coronaregels overtraden en privéfeestjes hebben gehouden.

Volledig scherm Politie bewaakt Hotel Kempinski in Sankt Moritz, waar een uitbraak is van de Britse variant. © AP

Ook Zwitserland heeft vluchten uit Groot-Brittannië verboden, maar verder zijn buitenlandse toeristen gewoon welkom. Zorgminister Alain Berset benadrukte dat skiën niet gevaarlijk is. ,,Het gaat om de après-ski. We hebben extreem strenge maatregelen genomen om de risico’s te beperken.’’

In skigebied Sankt Moritz zijn deze week 53 coronabesmettingen geconstateerd in twee luxe hotels, waar gasten in quarantaine zitten. In zeker 31 gevallen gaat het om de Britse variant. ,,Het gemuteerde virus is vooral gevonden bij hotelmedewerkers en is niet overgedragen op hotelgasten’', zeggen de autoriteiten. ,,Dit laat zien dat de bescherming van hotel en medewerkers en testen een effectief middel is.’’

Laksheid

Onlangs luidde een medewerker van skiliften de noodklok over de laksheid van wintersporters in Bergün. ,,Er staan enorme rijen voor de lift, niemand houdt afstand en hooguit eenderde van de mensen draagt een mondmasker’', waarschuwde hij. ,,Hygiëneplannen zijn er alleen om het imago goed te houden, zodat de skiliften open kunnen blijven. De skigebieden moeten dicht.’’

Enkele uren later werd de Zwitser door het skiliftbedrijf ontslagen.

Volledig scherm Stilte op de Franse pistes. © AFP

Bekijk hieronder onze video's over de coronacrisis: