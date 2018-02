Plaatsvervangend directeur Unicef stapt op

VIDEO Bioscoop in Moskou krijgt 1.400 euro boete voor vertonen Stalin-komedie

13:54 Een bioscoop in Moskou is bestraft voor het vertonen van een verboden komedie over Sovjetdictator Jozef Stalin. Een rechtbank in de Russische hoofdstad legde de uitbaters een boete op van 100.000 roebel (circa 1.400 euro).