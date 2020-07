Plofkrakers duperen Duitse banken voor ruim 15 miljoen, meeste verdachten uit Nederland

De BKA identificeerde 132 verdachten in verband met plofkraken in Duitsland. 90 verdachten waren ‘reizende daders’ waarvan twee derde (68) afkomstig was uit Nederland. Een klein aantal kwam uit Moldavië (10) en Roemenië (6), meldt ze in haar ‘situatiebeeld’ over 2019.

De Duitse politie registreerde vorig jaar 549 gevallen van zogenoemde ‘zware diefstal van en uit geldautomaten’. Daarbij gaat het ook om bijvoorbeeld het forceren van geldautomaten met haakse slijpmachines of het volledig lostrekken en meenemen van de automaten. Van dergelijke gevallen waren 41 minder dan in 2018 (590), wat neerkomt op een daling van 6,9 procent.

Een ontwikkeling die ook gevolgen had voor plofkraken. Daarvan noteerde de politie 349 gevallen, 5,4 procent minder dan in 2018. Hoewel in alle zestien deelstaten in Duitsland geldautomaten werden opgeblazen, gebeurde dat het vaakst in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen (105), gevolgd door het aangrenzende Hessen (53) en het eveneens aan Nederland grenzende Nedersaksen (45).

Met de afname van de ‘zware diefstallen van en uit geldautomaten’ en het aantal plofkraken, daalde ook de totale buit. Die bedroeg in 2018 nog ongeveer 18 miljoen euro maar vorig jaar ‘slechts’ 15,2 miljoen euro oftewel 16 procent minder. Desondanks blijft het aantal succesvolle plofkraken en pogingen daartoe alsook de daaruit voortvloeiende schade op een hoog niveau. De materiële schade is in de meeste gevallen ‘aanzienlijk groter’ dan de buit, aldus het BKA.

Zwaartepunt

,,Ondanks de lichte daling blijft het opblazen van geldautomaten een zwaartepunt in de misdaadbestrijding door de politie. Het risico voor derden om schade op te lopen door de explosies of de gevolgen daarvan maakt dit soort misdrijven bijzonder gevaarlijk’’, zegt woordvoerder Jens Beusmann.

