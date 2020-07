Plots kleurt deel van Spanje rood, ‘maar het is hier absoluut niet onveilig’

Robert Dijkhuis (56) reisde met partner José (44) en zoon Xavier (8) na een kort verblijf aan de Costa Brava afgelopen week naar de kust net onder Barcelona, waar ze in Castelldefels een eigen appartement bezitten. Ja, onderweg zagen ze veel minder Nederlandse kentekens dan gebruikelijk en in de kustplaats zijn ze deze zomer bijna de enige buitenlanders. ,,Het Nederlands, Duits, Frans en ook Russisch dat je hier altijd hoorde, is er nu niet,’’ zegt Dijkhuis, die voor de gemeente Amsterdam werkt.



Maar dat is het enige, samen met de strenge mondkapjesregels in Catalonië - die moeten in gesloten ruimtes op, ook op straat, maar niet op het strand, de terrasjes of tijdens het sporten -, dat op de nieuwe opleving van het coronavirus in dit deel van Spanje wijst (zie kader). ,,Ik vind de berichten die in Nederlandse media en op nieuwssites verschijnen wel heel alarmistisch. Je moet hier toch echt zelf zijn om te zien hoe het werkelijk is’’, aldus Dijkhuis.