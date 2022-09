Poetin annexeert vier deels bezette Oekraïense provincies die 'voor altijd bij Rusland horen’

Imperialisme

Een groot deel van Poetins speech betrof verwijten aan de Verenigde Staten en het westerse imperialisme, dat er volgens hem onder meer naar streeft van Rusland een kolonie te maken. In de ogen van Poetin was de machtswisseling in Kiev in 2014 een door Washington en Brussel bekokstoofde staatsgreep, die ten koste van de cultureel en economisch op Rusland gerichte Oekraïners in het zuidoosten is gepleegd.

Poetin streeft naar inlijving van de gebieden waar de onvrede over de prowesterse ‘staatsgreep’ het grootst was. Het Oekraïense schiereiland de Krim lijfde hij in 2014 al in, ook na een referendum. Op de Krim is een grote meerderheid Russisch en voorstander van aansluiting bij Rusland. Dat is in regio’s die Poetin vrijdag heeft geannexeerd niet het geval. Daarom is het Kremlin vaag over de inlijving van Cherson en Zaporizja. De grenzen zouden nog duidelijk moeten worden afgebakend en er zou over kunnen gepraat, aldus de laatste geluiden uit het Kremlin.