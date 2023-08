Poetin-criticus (en MH17-veroordeelde) Igor Girkin blijft langer in Russische cel: ‘Ik heb hartklachten’

Nu wil hij zijn voorarrest laten omzetten in huisarrest. ,,Ik was voortdurend in Moskou, in het vizier van de veiligheidsdiensten en ik ben veroordeeld door een Haags tribunaal. Waar zou ik heen moeten?’’, zegt Girkin, om aan te geven dat hij niet vluchtgevaarlijk is. Dat ‘Haags tribunaal’ is de rechtbank Den Haag, die hem en twee anderen vorig jaar tot een levenslange celstraf veroordeelde voor hun rol bij het neerhalen van vlucht MH17 in 2014. Girkin was in die periode een leider in door rebellen bezet gebied in Oekraïne. Hij is nooit in een Nederlandse cel beland omdat Rusland hem niet uitlevert aan Nederland.



Sinds zijn aanhouding in juli is het Girkins eerste openbare verschijning. Als zijn advocaten met de rechter in gesprek zijn, kijkt hij wezenloos voor zich uit. Zijn bekende streepsnorretje is inmiddels uitgezakt naar een grijs baardje, waarin hij af en toe plukt. Zijn 29-jarige vrouw Miroslava Reginskaja zit op een meter of twee van haar echtgenoot verwijderd. Af en toe glimlachen ze naar elkaar.



Opvallend is hoe coöperatief Girkin is. Als de rechter het woord tot hem richt, springt hij op, bijna in de houding, om beleefd te antwoorden. ,,Met mijn gezondheid gaat het niet goed. Ik heb hartklachten, nog andere aandoeningen en moet veel medicijnen slikken’’, zegt Girkin.