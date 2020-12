Poetin feliciteert Biden met overwinning Amerikaanse verkiezingen

VIDEO Meerder­heid kiesmannen VS brengt stem uit voor Joe Biden: ‘Democratie heeft gezege­vierd’

8:29 Er moest extra politiebewaking aan te pas komen, maar de verkiezingsoverwinning voor Joe Biden is ook in het Amerikaanse kiescollege bezegeld. In de Republikeinse partij ontstaat onvrede nu Trump en zijn bondgenoten blijven weigeren om hun verlies te erkennen.