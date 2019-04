Poetin ontvangt Kim Jong-un in Vladivostok

Baby van radeloos koppel sterft in armen van medepassa­gier: ‘Ergste ervaring van mijn leven’

14:22 Een vlucht van Kuala Lumpur naar Perth is gisteren uitgedraaid op een vreselijke tragedie. Een baby van een Saoedisch koppel was de hele tijd onrustig en huilde voortdurend. Een Australische vrouw wilde het radeloze echtpaar helpen en nam de pasgeborene in haar armen. Even later overleed de twee maanden oude Farah bij haar op schoot. De oorzaak van haar dood is onduidelijk.