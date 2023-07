Poetin praat over vredesinitiatieven, maar alleen op eigen voorwaarden

Pas op: Zwarte Zaterdag op Europese wegen

Voor wie de tassen al in de achterbak heeft staan en zaterdagochtend op vakantie gaat: weet u het wel zeker? De ANWB waarschuwt voor weer een Zwarte Zaterdag op de Europese wegen. In Frankrijk is het ‘zeer druk’, in Duitsland beginnen én eindigen er vakanties en in België worden veel files verwacht rond de Formule 1-race in Spa.