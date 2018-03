Poetin pronkt met nieuw wapentuig

Met kernenergie aangedreven onderwaterdrone en kruisraketten. Een nieuwe hypersonische raket met 20 keer de snelheid van het geluid die ‘inslaat met de kracht van een meteoriet’. Het zijn voorbeelden van nieuwe wapens die Rusland volgens president Vladimir Poetin met succes heeft uitgetest. Hij sprak er met gloedvolle bewoordingen over in zijn jaarlijkse ‘troonrede’, aan de vooravond van de presidentsverkiezingen op 18 maart die hij bij gebrek aan echter tegenstand zeker zal winnen. Met een zege begint hij aan nieuwe ambtstermijn van zes jaar, tot 2024.

Volledig scherm Een videobeeld van de nieuwe intercontinentale ballistische raket Sarmat. De raket kan meer kernkoppen meenemen dan zijn voorganger in de Sovjet-tijd, die in het Westen de bijnaam Satan kreeg. © EPA

Wapenwedloop

De nieuwe wapens zijn zonder weerga, aldus Poetin. Ze kunnen niet worden onderschept waardoor de defensiesystemen van de NAVO ‘waardeloos’ worden. Als dat klopt zal de slagkracht van Rusland daarmee enorm toenemen ten koste van het Atlantische bondgenootschap. Een antwoord van de NAVO, met de ontwikkeling van soortgelijke wapens, kan daardoor niet uitblijven. De Russische president is zich daarvan ook bewust. ,,Ik heb een boodschap voor al diegenen die de laatste 15 jaar met een wapenwedloop Rusland hebben geprobeerd te overvleugelen, onze ontwikkeling met illegale sancties hebben willen afremmen: dat is mislukt. Wat jullie niet wilden, is gebeurd’’, waarschuwde de Russische president.

Quote De nieuwe kruisraket heeft een ‘praktisch onbeperkt bereik’ Vladimir Poetin

Volgens hem heeft de nieuwe kruisraket een ‘praktisch onbeperkt bereik’. Het projectiel is ook zo snel en zo wendbaar dat het elk defensiesysteem de loef afsteekt. De onderwaterdrone heeft eveneens een zo hoge snelheid dat het ‘intercontinentale afstanden’ kan afleggen, pochte de president. De drone kan worden bewapend met een kernkop waarmee vliegdekschepen en kleine vloten kunnen worden aangevallen. De nieuwe zware intercontinentale ballistische raket Sarmat kan elk doelwit op aarde bereiken en kan meer kernkoppen meenemen dan zijn voorganger in de Sovjet-tijd, de raket die in het Westen de bijnaam Satan kreeg. En dan is er nog de splinternieuwe Kinzhal, een raket die door een vliegtuig kan worden afgevuurd, een snelheid heeft van tien keer het geluid en een bereik van 2000 kilometer.

Volledig scherm Een impressie van de nieuwe Russische onderwaterdrone. © AP

Vliegdekschip

Om zijn woorden kracht bij te zetten liet Poetin op gigantische schermen in een conferentiezaal nabij het Kremlin (computer)beelden zien van het nieuwe wapentuig aan een gehoor van honderden regeringsfunctionarissen en parlementsleden. Op een ervan lanceerde een onderzeeër een drone die met hoge snelheid over de zeebodem raasde en opdook om bij een vliegdekschip te exploderen.,,Dit heeft niemand anders in de wereld’’ aldus de president. Hij kondigde aan dat de drone nog geen naam heeft gekregen. Het ministerie van Defensie zal een nationale wedstrijd uitschrijven op zoek naar de beste namen.

Volgens de Russische leider moest zijn land wel reageren toen de Verenigde Staten zich eenzijdig terugtrokken uit een verdrag met een verbod op de ontwikkeling van nieuwe wapens en begon te werken aan nieuwe systemen. De VS hebben toen onze klachten genegeerd’, aldus Poetin. ,,Niemand wilde naar ons luisteren. Nu moeten jullie naar ons luisteren. Elke aanval op Rusland, met welke kernwapens ook, wordt beschouwd als een kernaanval en zal onmiddellijk worden beantwoord. Niemand mag daar aan twijfelen.’’