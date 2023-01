Poetin raakt geïrriteerd en vernedert vicepremier tijdens vergadering: ‘Waarom houd je je van de domme?’

met videoDe eerste vergadering van het jaar die de Russische president Vladimir Poetin gisteren met zijn ministers had, verliep al meteen vrij gespannen. Zo is op beelden te zien hoe het staatshoofd zijn geduld verliest wanneer het gaat over de bouw van militaire en civiele vliegtuigen. Poetin richt zich tot zijn vicepremier en minister van Industrie en Handel Denis Mantoerov, die er niet in geslaagd is om nieuwe contracten te sluiten voor de bouw van de toestellen. “Je doet er veel te lang over”, klaagt de president. “Waarom houd je je van de domme?”

De beelden van de vergadering werden gepubliceerd door het Russische staatspersagentschap ‘Ria Novosti’. De discussie tussen Poetin en Mantoerov ontstond nadat er onduidelijkheid was over de vraag of er al nieuwe contracten voor de vliegtuigbouw waren gesloten. De Russische vicepremier beweert van wel, maar Poetin is duidelijk van het tegendeel overtuigd. Na een paar keer heen en weer gekibbel tussen de twee raakt de president zichtbaar geïrriteerd. “Je doet er veel te lang over”, zegt hij. “Ik vraag je om dit werk snel uit te voeren.”

Mantoerov probeert zich nog te verdedigen en blijft volhouden dat de contracten wel degelijk in orde zijn, maar Poetin snoert hem al snel de mond. “Laten we na de vergadering praten. Ik weet dat er geen contracten met de bedrijven zijn, de directeurs hebben me dat zelf verteld”, aldus de president. “Waarom houd je je van de domme? Wanneer komen er contracten?”, vraagt hij geërgerd.

Volledig scherm De Russische president Vladimir Poetin raakte geïrriteerd tijdens zijn vergadering met vicepremier en minister van Industrie en Handel Denis Mantoerov. © AP

Uiteindelijk besloot Poetin Mantoerov nog een maand de tijd te geven om de kwestie af te handelen. De Russische minister moet de productie van civiele en militaire vliegtuigen in goede banen leiden. Dat is geen eenvoudige taak, aangezien Rusland momenteel kampt met een nijpend tekort aan militaire vliegtuigen. Bovendien hebben heel wat Russische bouwbedrijven het moeilijk door de westerse sancties. Om diezelfde reden is de import van bepaalde bouwmaterialen in Rusland erg beperkt.