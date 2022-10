Poetin rechtstreeks geconfronteerd door leden van 'inner circle' over gebrek aan vooruitgang in oorlog

Vladimir Poetin komt volgens militaire analisten onder toenemende druk te staan van leden in zijn inner circle nu het Russische leger moeite heeft om vooruitgang te boeken in Oekraïne. Volgens het gerenommeerde Institute for the Study of War (ISW) hebben ze de Russische president rechtstreeks geconfronteerd.

Het in Washington gevestigde instituut meldt dat prominenten die nauwe banden hebben met Poetin en tevens gevechtstroepen in Oekraïne inzetten, hun ontevredenheid over de Russische oorlogscampagne blijven uiten.



‘The Washington Post’ bericht eveneens dat de oprichter van de Wagner-groep, Jevgeni Prigozjin, in een privégesprek scherpe kritiek heeft gegeven op het Russische ministerie van Defensie. De Amerikaanse krant baseert zich daarvoor op informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten.

Naar verluidt beschuldigde hij het militaire apparaat ervan zwaar op zijn Wagner-huurlingen te vertrouwen, terwijl het leger er niet in slaagde de paramilitaire groep te financieren of de nodige middelen te verstrekken. Prigozjin heeft het ministerie van Defensie van zijn land ook herhaaldelijk publiekelijk aangevallen. Maar hij is niet de enige die zich roert.

Volledig scherm Vladimir Poetin (links) en Jevgeni Prigozjin tijdens een bedrijfsbezoek aan cateraar Concord in 2010 © government.ru

“Oekraïense steden wegvagen”

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov klaagde volgens de Russische onafhankelijke nieuwssite ‘Meduza’ dat de Russische reactie op de vermeende Oekraïense aanvallen op Russisch grondgebied “zwak” was en voegde eraan toe dat Moskou “Oekraïense steden van de aardbodem zou moeten wegvagen, tot het punt dat je de verre horizon kan zien”.

In een Telegram-audiobericht zei Kadyrov dinsdag dat de “speciale militaire operatie” een regelrechte “oorlog” is geworden. “We zeiden altijd dat we een speciale militaire operatie uitvoerden op Oekraïens grondgebied, maar nu vindt er oorlog plaats op ons grondgebied.”

Volledig scherm Ramzan Kadyrov © AP

De Tsjetsjeense leider verklaarde bovendien dat Moskou zich geen zorgen moet maken over de reactie van het Westen. “Alles wat zou kunnen gebeuren, is al gebeurd. Er komt niets groter of erger”, verzekerde hij zijn toehoorders.

Sinds Moskou in februari zijn grootschalige invasie in Oekraïne lanceerde, heeft Kadyrov herhaaldelijk opgeroepen tot escalatie, onder meer door het gebruik van kernwapens.

Een expert gaf eerder deze week op de Russische staatstelevisie nog openlijk toe dat de troepen van Vladimir Poetin zichzelf overschat hebben: