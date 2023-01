Poetin showt nieuw wapen dat ‘negen keer snelheid van geluid’ haalt en doel kan raken op meer dan ‘1000 kilometer’

De Admiraal Gorsjkov is het eerste Russische schip dat is uitgerust met het nieuwe raketsysteem. Het vertrok woensdag in Rusland en moet de wereld vermoedelijk laten zien dat Rusland - ondanks de tegenslagen in Oekraïne - nog altijd een te duchten tegenstander is.

“Ik ben er zeker van dat deze krachtige raketten Rusland op een betrouwbare manier zullen beschermen tegen mogelijke bedreigingen van buitenaf”, zei Poetin vorige week nog tijdens een overleg, waarbij ook minister Sjojgoe aanwezig was. “Ze kennen geen gelijke in welk land ter wereld ook.”

Volgens Sjojgoe zou de Admiraal Gorsjkov naar de Atlantische en de Indische Oceaan varen, alsook naar de Middellandse Zee. Hij benadrukte dat het nieuwe raketsysteem zeer precies en krachtig kan toeslaan, zowel op zee als aan land, en dat het elk raketafweersysteem kan verschalken.

Volgens een onderzoeksdienst van het Amerikaanse Congres zijn de Russische (en Chinese) hypersonische raketten ontworpen om te worden gebruikt met kernkoppen. Het doelwit van een hypersonische raket is ook veel moeilijker te berekenen door de wendbaarheid van het wapen.

Het Noorse leger liet vrijdag weten dat het de Admiraal Gorsjkov gespot had voor de Noorse kust, waar het richting het zuiden voer. “Het schip bevindt zich legaal in internationale wateren, maar zoals altijd houden we alle bewegingen nauwlettend in de gaten en zullen we dat doen zolang het fregat in onze gebieden is”, meldde het.

Gisteravond liet de Noorse marine weten dat het Russische schip - opnieuw legitiem - in internationale wateren langs de Noorse kust voer, maar deze keer op weg was naar het noorden. Het werd begeleid door twee Noorse militaire schepen. “De Gorshkov is waarschijnlijk onderweg naar zijn thuisbasis bij Kola (een schiereiland in het uiterste noordwesten van Rusland, red.)”, aldus de Noren, die ook meegaven dat er geen incidenten waren.

Het Amerikaanse Pentagon liet al weten dat het de Admiraal Gorsjkov in de gaten houdt, maar niet als een ernstige bedreiging ziet. Het is weinig waarschijnlijk dat het schip ingezet zal worden in Oekraïne. Turkije laat geen actieve militaire schepen passeren door de nauwe zeestraat tussen de Middellandse Zee en de Zee van Marmara/Zwarte Zee. Het afvuren van een langeafstandsraket vanop de Middellandse Zee zou leiden tot een internationaal incident omdat dit het luchtruim van NAVO-lidstaten zou schenden.

President Poetin kondigde in juli vorig jaar aan dat de Russische vloot “in de komende maanden” zou worden uitgerust met de nieuwe hypersonische Zircon-kruisraket die “geen obstakels kent”. De eerste lancering van een Zircon vond plaats in oktober 2020.

Deze video toont waarom de Russische Zircon zo gevaarlijk is: