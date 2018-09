Poetin: 'Skripal-verdachten' zijn gevonden

,,We weten wie deze mensen zijn en hebben ze gevonden", aldus Poetin vanochtend tijdens een bijeenkomst in Rusland. ,,Er is niets bijzonders of crimineels aan, dat kan ik u verzekeren. Ik zou hen willen zeggen dat ze naar een medium moeten stappen. Ik hoop dat ze zich melden en over zichzelf vertellen."



De lezing van Poetin staat haaks op die van de Britse regering. Die denkt dat Alexander Petrov en Ruslan Bochirov onderdeel uitmaakten van de GROe, de Russische militaire inlichtingendienst. Ze zouden hebben geprobeerd de Russische oud-spion en zijn dochter in Engeland te vermoorden met het zenuwgas novitsjok.