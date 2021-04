Poetin tekent wet waardoor hij tot 2036 president kan blijven

video Vrachtwa­gen valt op Taiwanese sneltrein: 48 doden na ontsporing in tunnel

2 april In een tunnel in het oosten van Taiwan is vandaag een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 48 mensen om het leven gekomen. Het gaat om het dodelijkste spoorwegongeval op het eiland in tientallen jaren. Hulpdiensten zeggen dat 118 personen bij het ongeval gewond zijn geraakt.