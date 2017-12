Poetin: Trump doet het goed

De Russische president Vladimir Poetin laat geen onderwerp onberoerd in zijn jaarlijkse persconferentie, in de wandelgangen de ‘Grote Poetin-show’ genoemd. Van Trump tot doping, in drie uur komt alles aan de orde.

Met beschuldigingen weet Vladimir Poetin wel raad. Van een Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen is geen sprake. ,,Dat is een verzinsel van de vijanden van Donald Trump. Zij proberen zijn legitimiteit te ondermijnen’’, aldus de Russische president. Hij heeft daarom zelfs een beetje medelijden met de Verenigde Staten. Dit schaadt het Amerikaanse politieke systeem, concludeert Poetin. ,,Het getuigt ook van een gebrek aan respect voor de keizers die op Trump hebben gestemd.’’

Over zijn Amerikaanse collega geen kwaad woord. Poetin prijst zijn prestaties, zegt dat de markten zichtbaar vertrouwen hebben in zijn economische beleid. Hij hoopt dat Trump zich aan zijn belofte houdt om de betrekkingen met Rusland te verbeteren. De VS en Rusland moeten samen optrekken in de aanpak van problemen die de wereld aangaan. ,,We staan klaar voor een constructieve samenwerking voor een oplossing van het geschil met Noord-Korea’’, aldus de machthebber in het Kremlin. Zonder geweld want dat zou leiden tot een ‘catastrofe’. De bereidheid van de VS om met Noord-Korea aan tafel te gaan zitten, getuigt van ‘een realistische aanpak’.

Presidentsverkiezingen

Als zijn eigen toekomst in de persconferentie aan de orde komt, bevestigt Vladimir Poetin wat iedereen al weet. Hij stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar maart. Verkiezingen die hij ook zal winnen want er zijn geen tegenkandidaten die in de race potten kunnen breken. Poetin neemt wel deel als ‘onafhankelijk kandidaat’, zonder de steun van de door het Kremlin gecontroleerde partij, Verenigd Rusland. Hij wil niet langer teveel in verband worden gebracht met de partij die wordt achtervolgd door corruptieschandalen.