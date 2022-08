Poetin verliest ‘wolvin’: eerste vrouwelijke Russische officier omgekomen in Oekraïne

Kachura was eigenlijk een Oekraïense uit de regio Donetsk en maakte aanvankelijk carrière bij de regionale politie. Daar werkte ze zestien jaar, eerst als rechercheur en later als leidinggevende.



Na de opstand in 2014 sloot ze zich aan bij de pro-Russische rebellen en hielp ze lokale strijdtroepen op te zetten. Ze klom op tot luitenant-kolonel en vocht na de invasie aan de kant van de Russen. Ze had de leiding over een bataljon raketartillerie van 140 manschappen en viel doelen aan in de Donbas.



Volgens bronnen in het Oekraïense leger zou Kachura zich vaak verkleed hebben als Oekraïens militair en vervolgens oorlogsmisdaden gepleegd hebben, om Oekraïne in diskrediet te brengen. Ze zou door de bombardementen die ze beval de dood van heel wat Oekraïense burgers op haar geweten hebben. Daarvoor werd ze in Oekraïne bij verstrek veroordeeld tot twaalf jaar cel.