Poetin wil dialoog tussen demonstranten Belarus en regime

Belarus is sinds de verkiezingen op 9 augustus in de greep van massale protesten van de oppositie. Volgens de tegenstanders van de autoritaire president Aleksandr Loekasjenko, die volgens de officiële uitslag werd herkozen met 80 procent van de stemmen, is er gesjoemeld.

Bronnen binnen het Kremlin melden dat Poetin ervan uitgaat dat Loekasjenko de handdoek de komende tijd nog niet in de ring gooit, meldt het Britse persbureau Reuters. Poetin zou zich vooralsnog niet geroepen voelen om zijn ambtsgenoot te hulp te schieten. Loekasjenko beschuldigde Rusland de afgelopen weken mede van het aanwakkeren van de onrust in zijn land.

‘Dit wordt opgelost’

De alleenheerser, die geregeld wordt aangeduid als ‘laatste dictator van Europa’, sloeg vrijdag een dreigende toon aan toen hij het over de protestbeweging had. ,,Dit is mijn probleem, dat ik moet oplossen, en we lossen het op”, zo werd Loekasjenko geciteerd door het staatspersbureau Belta. ,,En geloof me, in de komende dagen zal het worden opgelost.”