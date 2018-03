Poetin wint verkiezingen Rusland ruim volgens eerste exitpolls

De Russen zijn vandaag in duidelijk groteren getale naar de stembus getrokken dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Om 17 uur (plaatselijke tijd in Moskou) sprak de centrale kiescommissie van een opkomst van meer dan 50 procent. Vier uur later sluiten de laatste kiesbureaus, in de enclave Kaliningrad. ,,In de meeste regio’s ligt de opkomst significant hoger dan in 2012'', stelde voorzitter Nikolaj Boelajev van de kiescommissie vast.



Poetin zelf had eerder vandaag zijn stem uitgebracht in de hoofdstad. Zijn populariteit zweeft in Rusland al enkele jaren rond de 70 procent. De Russische grondwet laat twee opeenvolgende ambtstermijnen toe voor een president. Dat betekent dat Poetin zich in 2024 geen kandidaat meer mag stellen.



De hoge opkomst is een teleurstelling voor Aleksandr Navalny, de pro-Westerse kandidaat die door een veroordeling wegens financieel gesjoemel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang te boycotten. In de peilingen was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie procent van de stemmen.