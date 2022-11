Polen en VS: Raket kwam waarschijnlijk van Oekraïne

Met videoEr zijn geen aanwijzingen dat de raket dit gistermiddag twee mensen doodde in het Poolse grensdorpje Przewodów een opzettelijke aanval op Polen was, zegt President Andrzej Duda van Polen. Net als eerder vandaag president Biden zegt hij te verwachten dat het om een S-300-verdedigingsraket van Oekraïne gaat.

Duda benadrukt via zijn woordvoerder dat inwoners van het oosten van zijn land zich geen zorgen hoeven maken over de toegenomen aanwezigheid van het leger. Gisteravond verhoogde Polen de staat van paraatheid. ‘Blijf alsjeblief kalm. Onze veiligheid is verzekerd’

‘Hoogstwaarschijnlijk was het een S-300-raket van Russische makelij’, schrijft de woordvoerder van Duda op Twitter. ‘We hebben op dit moment geen bewijs dat het een raket was die van Russische zijde was afgevuurd. Er zijn veel aanwijzingen dat het een luchtverdedigingsraket was, die helaas op Pools grondgebied is neergekomen.’

Verdedigingsraket

De Amerikaanse president Joe Biden stelde vanmorgen al dat er aanwijzingen zijn dat de raket uit Oekraïne kwam. Hij zegt inlichtingen te hebben dat het kan gaan om een Oekraïense luchtafweerraket die in het Navo-land terecht is gekomen.

Dat zegt Biden op de G7-top in Bali, waar veel wereldleiders bijeen zijn. De Amerikaanse president zegt dat de Verenigde Staten en de Navo-landen het incident onderzoeken alvorens over te gaan tot actie. ,,We zijn overeengekomen om Polens onderzoek naar de explosie op het platteland van Polen, vlakbij de Oekraïense grens, te steunen, en ze zullen ervoor zorgen dat we erachter komen wat er precies is gebeurd.”

Anonieme militaire bronnen bevestigen vanmorgen in Amerikaanse media dat het zo goed als zeker is dat het inderdaad een Oekraïense raket was die net over de grens insloeg. Dat zou dan een Oekraïense luchtafweerraket zijn geweest, van Russische makelij. Een groot deel van het Oekraïense arsenaal dateert nog uit de Sovjet-tijd.

Vanochtend om 10.00 uur komen de Navo-landen bijeen om te praten over mogelijke gevolgen van de raketinslag. Om 12.30 uur houdt secretaris-generaal Jens Stoltenberg vervolgens een persconferentie. Polen overweegt om artikel 4 van de Navo in te stellen. Als andere landen daarmee instemmen, kan besloten worden bijvoorbeeld gezamenlijke grensbewaking in Polen in te stellen.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft nog niet gereageerd op het feit dat de raket waarschijnlijk van zijn kant kwam. Gisteren ging hij via een videoverbinding op de G7 wel in op de gebeurtenis. ,,Er is een terroristische staat onder jullie, en we verdedigen ons ertegen. Dat is de realiteit.”

Voor premier Mark Rutte maakt het niet veel uit waar de raket vandaan kwam. Hij wijst hoe dan ook naar Rusland als agressor, en steunt Oekraïne. Zonder de oorlog in Oekraïne was de raket nooit afgevuurd, zegt hij op de top in Bali.



Rusland ontkent

De raket trof een Poolse graanfabriek op ongeveer 6 kilometer van de Oekraïense grens en doodde twee mensen. Gisteravond werd direct naar Rusland gewezen, dat ‘s middags een massa-bombardement op Oekraïense steden had uitgevoerd, onder meer op het nabijgelegen Lviv. Rusland ontkent dat het de raket heeft afgevuurd.

