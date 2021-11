Polen treedt hard op in grensgebied Belarus: waterkanonnen en traangas tegen migranten

VIDEOPoolse veiligheidstroepen hebben waterkanonnen en traangas ingezet tegen migranten die verblijven in het grensgebied met Belarus. Bij de schermutselingen is volgens de Poolse politie een agent zwaargewond geraakt. Hij is met hoofdletsel afgevoerd naar een ziekenhuis. Volgens het leger heeft Belarus flitsgranaten gegeven aan migranten.