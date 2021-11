Polen vreest massale doorbraak van vluchtelingen uit Belarus, escalatie baart Navo zorgen

Tegenpolen Polen is tot op het bot verdeeld, het maakt niet uit waar het over gaat

Wat is er toch aan de hand in Polen? Het land heeft met iedereen ruzie: over rechters, lhbti, normen en waarden, geld, de Europese Unie. Maar ook onderling zijn ze het nergens over eens. Een verslag uit een verscheurd land.

6 november