Polen waarschuwt migranten per sms voor dichte grens: ‘Belarus vertelt leugens’

‘De Poolse grens is gesloten. De autoriteiten in Belarus hebben jullie leugens verteld. Ga terug naar Minsk’, staat in het tekstbericht.



Verder staat in het sms’je dat de migranten het risico lopen opgesloten te worden als ze toch de grens oversteken, omdat het om illegale migratie gaat. Bij het tekstberichtje is een link gevoegd naar websites met uitleg in het Arabisch, Engels, Russisch en Frans over het Poolse beleid voor illegale migranten, aldus het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken.