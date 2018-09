Polen woest om beschuldiging grootschalige ww-fraude

Vliegtuig Emirates in quarantai­ne; honderd passagiers ziek

17:20 Een vliegtuig van maatschappij Emirates is vanmiddag rond 15 uur Nederlandse tijd geland op luchthaven John F. Kennedy in New York, waar het direct in quarantaine is geplaatst. Zo'n honderd passagiers op de lijnvlucht voelen zich ziek. Tien van hen zouden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.