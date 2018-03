Politie Arizona geeft beelden vrij van fatale aanrijding met zelfrijdende Uber-auto

Het slachtoffer stak net de weg over, toen de auto tegen haar opbotste. De auto remde niet. Hoewel het compilatiefilmpje stopt op het moment dat Elaine Herzberg wordt aangereden, zijn vanuit de Uber-auto zowel opnamen van de straat als van de persoon achter het stuur gemaakt. De politie onderzoekt de beelden.



In de video is te zien hoe de 44-jarige Rafaela Vasquez achter het stuur zijn ogen niet op de weg heeft. Hij verklaarde aan de politie dat de voetgangster als in een flits voor de auto opdook. Het geluid van de aanrijding zou het eerste zijn dat hij merkte. De video laat echter zien dat Vasquez net voor het ongeluk opkijkt.



Uber, dat na het fatale ongeluk alle test met zelfrijdende auto’s heeft uitgesteld, noemt de videobeelden ‘hartverscheurend om te zien’. In een verklaring zegt het bedrijf dat de gedachten uitgaan naar de nabestaanden van het slachtoffer. ,,Onze auto’s blijven stilstaan en we zullen de autoriteiten op alle mogelijke manier helpen bij het onderzoek.’’