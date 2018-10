Politie bewaakt museum dat provocerend Erdogan-kunstwerk toont

Dat schrijft de Rheinische Post. De tentoonstelling is te zien in de Cubus-Kunsthalle in de stad in het Roergebied. ,,We hadden vooraf wel ingeschat dat er iets zou kunnen gebeuren", zegt Claudia Schäfer, directeur van het museum. ,,Maar de omvang en de intensiteit van de haat die we nu ervaren, is zorgwekkend."



Medewerkers van het museum werden online beledigd en bedreigd, en er werd ook gedreigd het museum plat te branden. De Turkse autoriteiten poogden de tentoonstelling van het bewuste kunstwerk tegen te houden. Maar dat wil het museum niet. ,,Dat is niet mijn idee van artistieke vrijheid."



De museumdirecteur zegt dat de Turken die op internet bedreigingen uiten het schilderij zien als een belediging van de Turkse staat en het Turkse volk. Volgens Schäfer is dat een misvatting. Het moet volgens haar gezien worden als kritiek op 'een dictatoriale machthebber'. Bovendien worden ook andere regeringsleiders - Trump, Kim en Merkel bijvoorbeeld - afgebeeld met een banaan op weinig voor de hand liggende plekken.