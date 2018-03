Politie: ex-dubbelspion Skripal mogelijk al thuis vergiftigd

Krankzinnig! Pretpark had dodelijke waterglijbaan nooit mogen bouwen

20:16 Toen Caleb Schwab in 2016 werd onthoofd tijdens een ritje van ’s werelds hoogste waterglijbaan, de Verruckt-baan in het Amerikaanse pretpark Schlitterbahn, sloot de directie direct de attractie. Hoe krankzinnig de baan werkelijk was, blijkt tijdens de rechtszaak tegen de eigenaars van het waterpark. De realisatie en de veiligheid van de waterglijbaan lieten, meent het OM, nogal te wensen over.