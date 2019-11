Politie Kuala Lumpur onderzoekt dood Ivana Smit nu als moord

Walvissen blijken enorme CO₂-stofzui­gers

16:03 In de strijd tegen klimaatverandering kunnen we beter walvissen beschermen dan extra bomen planten. Walvissen blijken namelijk heel veel CO₂ te absorberen. Hun poep zorgt bovendien voor meer plankton in de oceanen, dat ook enorme hoeveelheden broeikasgassen vastlegt. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gepubliceerd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF).