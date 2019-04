Politie Nieuw-Zeeland arresteert mogelijke aanslagpleger

De politie heeft in Christchurch een 33-jarige man gearresteerd die ervan verdacht wordt een bomaanslag te willen plegen. Bij de man thuis en in zijn auto zijn explosieven en wapens gevonden.

De arrestatie vond plaats in dezelfde stad waar vorige maand vijftig mensen werden vermoord in twee moskeeën. De politie kan nog niet zeggen of de twee incidenten verband met elkaar houden.

John Price, woordvoerder van de politie in Christchurch, gaf vandaag in een verklaring aan dat de explosieven en de munitie zijn opgehaald en ontmanteld door een speciaal team. De verdachte zit in hechtenis en wordt verhoord. Over zijn identiteit of motief is niks bekend gemaakt.

Aanslag op moskeeën

Ruim een maand geleden vond in de Nieuw-Zeelandse stad de dodelijkste schietpartij plaats die het land ooit gekend heeft. De 28-jarige Australiër Brenton Tarrant wordt verantwoordelijk gehouden. Hij wordt verdacht van vijftig moorden en 39 pogingen tot moord.

De rechter in Christchurch heeft inmiddels al verzocht om een psychologisch onderzoek naar de vermoedelijke aanslagpleger, om te bepalen of hij in staat is om berecht te worden. Een dergelijk onderzoek is niet ongebruikelijk in Nieuw-Zeeland.

Tarrant is overgebracht een gevangenis in Auckland, op zo’n duizend kilometer van Christchurch en de enige in het land die beschikt over maximale beveiliging. Via een videoverbinding vanuit zijn cel verscheen hij voor de rechter. Tarrant zat geboeid in een stoel en droeg een grijs gevangenis-T-shirt. Hij luisterde zonder iets te zeggen naar de aanklachten tegen hem. De zitting duurde ongeveer een klein half uur.

Tarrant houdt er rechts-extremistisch gedachtegoed op na. In een honderdtal pagina's tellend manifest deed hij uit de doeken wat hem tot de aanslag dreef. Dit document publiceerde hij vlak voor hij de aanslag pleegde.