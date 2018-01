Politie onderschept 745 kilo cocaïne in ananassen

De politiediensten van Spanje en Portugal hebben gezamenlijk 745 kilo cocaïne onderschept in Lissabon dat verstopt zat in ananassen. De drugsvangst leidde tot de arrestatie van negen Colombianen. Met de arrestaties is de politie ervan overtuigd een groot drugssmokkelnetwerk te hebben opgerold.