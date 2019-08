Politie onderzoekt ‘elektrocutie’ Nederlander (45) bij Thais zwembad

De politie in Thailand onderzoekt de merkwaardige dood van een Nederlandse vakantieganger. Herdi Vos (45) uit het Twentse Aadorp werd volgens zijn vrouw geëlektrocuteerd bij het zwembad van hun hotel in Phuket.

Vos, eigenaar van een bouwbedrijf in Vroomshoop, arriveerde vorige week donderdag met echtgenote (50), dochter (16) en zoon (12) in het Marina Express Hotel, vlakbij de internationale luchthaven van Phuket. Omstreeks 18.00 uur ging het gezin zwemmen. Toen de vader uit het zwembad stapte en met zijn rechterhand een stalen hek vastpakte, gilde hij het uit van de pijn, zo verklaarde zijn vrouw later tegenover de politie.

,,Zijn zoon probeerde hem weg te trekken, werd naar eigen zeggen ook geëlektrocuteerd en viel in het zwembad, even later gevolgd door zijn vader. Die viel met zijn hoofd op een 10 centimeter onder het wateroppervlakte gelegen muurtje dat het zwemgedeelte voor volwassenen en kinderen van elkaar scheidt. Dat veroorzaakte een bloedende wond op het achterhoofd van het slachtoffer’’, zegt een politiewoordvoerder in Thaise media.

Brandwond

De Nederlander werd volgens de zegsman bewusteloos overgebracht naar een ziekenhuis maar bleek bij aankomst te zijn overleden. ,,Volgens artsen vertoonde de middelvinger van de rechterhand van het slachtoffer een wond en was de huid eromheen - die bijna van de vinger gerukt leek te zijn - donker gekleurd alsof ze was verbrand.’’

Desondanks konden de ziekenhuisartsen volgens de politiewoordvoerder niet zeggen of de vingerwond een brandwond was en of de Nederlander als gevolg daarvan bewusteloos raakte. Autopsie, op verzoek van de weduwe, moet uitsluitsel geven. Het stoffelijk overschot van de 45-jarige man arriveerde gisteravond bij de forensische politie in Bangkok.

Aanklacht

Volgens de politie hebben medewerkers van de provinciale elektriciteitsmaatschappij het hek onderzocht maar niets gevonden dat erop wijst dat het onder stroom zou hebben gestaan. ,,We moeten de uitkomst van de lijkschouwing afwachten voordat we kunnen beslissen of er een aanklacht moet worden ingediend’’, aldus de politiewoordvoerder.

De hoteldirectie verklaarde vandaag tegenover Phuket News dat ze de nabestaanden van de man condoleert met diens overlijden. ,,We hebben geprobeerd het slachtoffer zo goed mogelijk te helpen en hem zo snel mogelijk naar het ziekenhuis laten vervoeren’’, zegt directeur Chalermwat Charoemaung.

De vrouw en kinderen van de 45-jarige Nederlander verlieten het hotel volgens hem een dag na het drama.

Schadevergoeding

Aan het stalen hek naast het zwembad is volgens hem nog niks gedaan. ,,Omdat de politie noch wij iets hebben kunnen vinden dat dit ongeval veroorzaakte. Desondanks zullen wij het gezin compenseren maar daarover kunnen we pas meer zeggen als het politieonderzoek is afgerond en onze verzekeringsmaatschappij de zaak heeft bekeken.’’

Volgens de algemeen directeur komen er meer bewakingscamera's bij het hotel en beval hij de bewakers van het complex om hun toezicht te verhogen om te zorgen dat het veilig is voor iedereen.