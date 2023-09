Politie onderzoekt sterfgeval Burning Man, tienduizenden Amerikanen nog vast in modderpoel

Tienduizenden bezoekers van het festival Burning Man in de Amerikaanse staat Nevada zitten al urenlang vast op het festivalterrein. Het doorgaans kurkdroge woestijngebied is door hevige regenval veranderd in een modderpoel. De politie doet onderzoek naar een sterfgeval tijdens

Het festival vindt jaarlijks plaats in de Black Rock Desert. De bezoekers worden door organisatoren gevraagd om in hun tenten en kampen te blijven en zuinig om te gaan met voedsel, water en brandstof. ,,De poorten en het vliegveld van Black Rock City blijven gesloten’’, lieten de organisatoren van Burning Man weten op X (voorheen Twitter). ,,Het in- en uitgaan is tot nader order stopgezet. Er mag niet worden gereden, behalve met hulpvoertuigen.’’

De politie van Nevada doet ondertussen onderzoek naar een sterfgeval op het festival. Een bezoeker overleed tijdens de regenstorm. ,,De familie is op de hoogte gebracht en het overlijden wordt onderzocht”, aldus de politie in een persbericht.

Op sociale media gaan beelden rond van festivalgangers die zich met moeite een weg banen door de modder. Het evenement zou officieel tot 4 september duren, maar tegen de Britse omroep BBC vertelt een bezoeker dat bijna alle evenementen op het terrein zijn afgelast. ,,Met iedereen gaat het goed, maar er heerst onzekerheid”, vertelt hij. ,,Tenten van sommige mensen zijn onder water komen te staan.” Daarnaast is er slecht bereik waardoor communicatie lastig is.

Elkaar helpen

Ondanks evenementen die niet doorgaan, gaat het 'feest nog steeds door’ volgens een andere bezoekers die de BBC sprak. ,,Er zijn slechtere omstandigheden dan dit, iedereen helpt elkaar, dat is waar Burning Man om draait”, voegde hij eraan toe.

Ook Victoria Koblenko zit vast op het festival. ‘Vannacht heftig geregend’, schrijft ze in haar Instagram Stories. Ze deelt ook een paar video’s waarin het modderige terrein goed te zien is. ‘No one in or out aldus het persbericht van Burning Man, dus voorlopig wachten we tot de modder opdroogt’, vervolgt de actrice.

Op dit moment zouden zich zo’n 73.000 mensen op het terrein bevinden. Ook zondag wordt nog veel regen verwacht, waardoor het onduidelijk is of bezoekers zoals gepland naar huis kunnen wanneer het festival na dit weekend ten einde loopt.

Dwars door de modder

Thomas van der Vlugt, presentator van StukTV, wacht dat niet af. Hij heeft het festival ‘dwars door de modder’ kunnen verlaten, meldt hij via Instagram. ,,De hele dag zitten wachten. Hier waren we echt klaar mee. En we zagen dat mensen vertrokken, dus nu zijn we ook vertrokken. Iedereen wil naar huis”, meldt hij in een video op Instagram. ,,We made it out. Mijn god wat een avontuur. Veel campers en auto’s bleven vastzitten in de modder.’’

Het Burning Man-festival bestaat sinds 1986 en wordt sinds 1991 gehouden in de Black Rock Desert van Nevada. Het idee is dat er een tijdelijke samenleving ontstaat in de woestijn. Het draait een week lang onder meer om kunst, muziek en creativiteit. Het hoogtepunt is het verbranden van een grote houten sculptuur van een man, waar ook de naam van het festival naar verwijst.

