Politie overmeestert gijzelnemer in centraal station van Keulen

Nieuwssite Focus Online meldt dat de politie om half drie heeft ingegrepen en dat bij de actie flitsgranaten zijn gebruikt. De politie bevestigde via Twitter dat er actie wordt ondernomen en even later dat de dader is overmeesterd.



De gijzeling in de Duitse domstad begon iets voor 13.00 uur. ,,We proberen vast te stellen wat hij wil en of hij gewapend is'', zei politiewoordvoerder Christoph Gilles, nadat er contact met de gijzelnemer tot stand was gebracht.



Aanvankelijk werd gemeld dat het om een gegijzelde vrouw ging, maar later leek het om meer mensen te gaan. Na het politie-ingrijpen verklaarde de woordvoerder dat er een gegijzelde vrouw lichtgewond is geraakt en wordt verzorgd. Over andere gegijzelden wordt niet gesproken.