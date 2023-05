Politie speurt met drone en honden naar roze pyjama Maddie McCann bij stuwmeer: ‘Informatie zeer serieus’

met videoDe Portugese politie zou zich in de hernieuwde zoektocht naar Maddie McCann focussen op sporen van de roze pyjama van het meisje. In samenwerking met Duitse en Britse autoriteiten hebben tientallen agenten woensdag onderzoek gedaan bij een stuwmeer in Zuid-Portugal. Daarbij zijn speurhonden en een drone ingezet.

In de spraakmakende zaak van het Britse meisje Madeleine McCann, dat al ruim 16 jaar is vermist, onderzoekt de Portugese politie een stuwmeer in de buurt van Faro. In de buurt verdween in 2007 de toen 3-jarige Maddie, zoals ze altijd liefkozend werd genoemd, uit een vakantie-appartement in Praia da Luz, 50 kilometer van het stuwmeer. De Duitser Christian Brückner geldt sinds drie jaar als verdachte.

Een bron rond het onderzoek vertelde de krant Expresso dat een tip van een informant de aanleiding was voor de zoekactie, die dinsdag begon. De bron zou door de Duitse politie als ‘zeer geloofwaardig’ worden beschouwd en zou informatie hebben verstrekt die ‘erg serieus’ wordt genomen.

Op de avond dat McCann verdween in 2007 droeg ze een roze pyjama. Bronnen vertellen aan The Times en The Standard dat de politie is opgedragen naar sporen van haar pyjama te zoeken. Dinsdag werden daar onder meer speurhonden bij ingezet en gold er een vliegverbod boven het zoekgebied. De keuze voor dit zoekgebied is gemaakt naar aanleiding van gevonden foto's bij de schuilplaats van Brückner, meldde een bron eerder aan persbureau Reuters.

Op een heuvel bij het stuwmeer, bij de Arade-rivier in het zuiden van Portugal, werden dinsdag witte tenten opgezet. Op beelden was te zien dat onderzoekers met tassen weglopen op de locatie. Het is nog niet bekend of dat iets heeft te maken met de roze pyjama.

In het nieuwe sporenonderzoek werken de Portugese, Duitse en Britse autoriteiten samen. ,,De binnengekomen informatie was zo gevoelig dat we de exacte locatie van het zoekgebied in eerste instantie niet eens bekend konden maken’’, zegt een Portugese bron tegen The Sun. ,,Ze hebben Portugese officieren gevraagd om hen te helpen bij het zoeken naar bewijs, maar vooral naar kledingstukken.’’

Een Duitse aanklager zei dat de politie bij het stuwmeer niet noodzakelijkerwijs zoekt naar het lichaam van de vermiste peuter. De politie heeft volgens Portugese media in 2008 ook al in dat gebied gezocht naar sporen. Dat leidde toen niet tot een doorbraak.

Ontvoerd en vermoord

Duitse onderzoekers gaan ervan uit dat de inmiddels 46-jarige Brückner Maddie heeft ontvoerd en vermoord. Er zijn veel aanwijzingen, maar de bewijsketen is niet gesloten, aldus Duitse justitie. Het stuwmeer waar het onderzoek zich op richt, zou een bekende plek zijn van Brückner. Het is zo’n 50 kilometer van het resort in Praia da Luz waar Maddie verdween.

Tijdens het onderzoek naar de verdwijning van Maddie bleek dat de Duitse verdachte in Portugal kinderen seksueel had misbruikt en verkracht. Brückner zit een straf uit voor een andere verkrachting in de Portugese plaats waar Maddie verdween. Hij ontkent betrokkenheid bij de verdwijning en zou ook geen bekentenis hebben afgelegd.

