Politie stopt met intensief zoeken naar 13-jarig weeskind Jayme Closs

In de Amerikaanse staat Wisconsin is de afgelopen weken druk gezocht naar de 13-jarige Jayme Closs. Het meisje is spoorloos verdwenen sinds allebei haar ouders thuis werden vermoord. Tot op heden is er geen enkel spoor van de tiener, waarop de politie heeft besloten de zoektocht ‘terug te schalen’.

De moordzaak houdt Amerikaanse nieuwssites al weken in de ban. Waar is toch de 13-jarige Jayme? Het noodlot sloeg 15 oktober toe bij de familie Closs uit het kleine dorp Barron (Wisconsin). Net voor 01.00 uur ‘s nachts krijgt de politie een noodoproep. Er wordt niets gezegd, maar de telefonist hoort wel veel rumoer en geschreeuw op de achtergrond.

Enkele agenten zijn vier minuten later ter plaatse. Ze vinden de doorzeefde lichamen van Denise (46) en James Closs (56). Het lijk van de vader ligt in de gang, de voordeur blijkt ingetrapt. De moeder wordt in een van de kamers teruggevonden. Van de recentelijk 13 geworden dochter Jayme ontbreekt ieder spoor.

Direct na de vermissing wordt de hele omgeving van het kleine boshuis doorzocht. Ruim tweeduizend vrijwilligers melden zich aan in de dagen na de moord. Er worden drones, politiehonden, warmtecamera's en helikopters ingezet. Het jonge meisje blijft onvindbaar.

De complottheorieën over haar vermissing sijpelen ondertussen de media in. Het meisje zou ontvoerd zijn, en het zou van begin af aan al om haar te doen zijn. Een andere theorie is dat het meisje is meegenomen omdat ze getuige is geweest van de moordzaak. Ook wordt er gesuggereerd dat het Jaimy zelf is geweest die haar ouders zou hebben omgebracht.

Dit laatste gerucht wordt door de politie de kop ingedrukt. ,,Wij hebben maar één prioriteit, en dat is om Jaimy veilig thuis te brengen. Terug naar haar familie”, meldt sheriff Chris Fitzgerald van het Barron County Sheriff’s Department.

Volledig scherm In het kleine stadje houden mensen hoop. © AP

Tips drogen op

Gisteravond plaatselijke tijd besloot dezelfde sheriff om de zoekactie, die tot nu toe 24/7 actief was, terug te schalen naar een meer ‘toegepaste en feitelijke zoektocht’. ,,We zijn tot deze beslissing gekomen omdat we steeds minder tips over de vermissing binnen krijgen. Wel nemen we elke tip nog serieus, en alles wordt tot de bodem uitgezocht. Onze eerste prioriteit blijft om Jayme zo snel mogelijk veilig thuis te krijgen”, schrijft de sheriff op de Facebookpagina van het plaatselijke politiebureau.

Tot nu toe heeft het politiedepartement ruim 2100 tips binnen gekregen. De sheriff roept op dat mensen niet moeten stoppen met zoeken, nu de politie de zoektocht terug schaalt. ,,Dé gouden tip over Jayme moet er zijn. En wij willen het weten.”

Arrestatie

Veel schot zit er dus niet in de mysterieuze zaak. Tot nu toe is er één man gearresteerd, maar hij bleek uiteindelijk niks met de vermissing te maken. De man, een veroordeelde delinquent, werd enkele dagen geleden op heterdaad betrapt toen hij aan het inbreken was in het ouderlijk huis van Jayme. Hij stond met haar ondergoed in zijn handen in haar slaapkamer. Volgens de man wilde hij weten wat de cupmaat van het vermiste meisje was. De man zit vast.