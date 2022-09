Politie Texas doet onderzoek naar ‘migrantendrop’ door gouverneur van Florida

Sheriff Javier Salazar van Bexar County, het district waartoe ook San Antonio behoort, zei maandag dat de circa vijftig migranten, oorspronkelijk afkomstig uit Venezuela, ‘onder valse voorwendselen waren gelokt’ en ‘voor niets anders dan een foto-moment’ in Martha’s Vineyard waren achtergelaten. Een Venezolaanse man zou geld hebben gekregen voor het rekruteren van zo'n vijftig mensen bij een hulpcentrum voor migranten in San Antonio. Eerst verbleven ze een paar nachten in een hotel, daarna werden ze in vliegtuigen naar Martha's Vineyard gezet.

Salazar is zelf lid van de Democratische Partij, maar zijn politieke kleur speelde volgens hem geen rol bij zijn beslissing. ,,Vanuit een mensenrechtenperspectief is het verkeerd. Wat deze mensen is aangedaan is verkeerd”, aldus de sheriff. Omdat de vluchten onaangekondigd landden, was in Martha's Vineyard niemand voorbereid op de komst van de 48 passagiers. Het ging in dit geval overigens om mensen die legaal in de VS verblijven, verduidelijkt de sheriff. ,,Ze hadden het recht om vrij rond te lopen.”