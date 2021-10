Politie Texas vindt lichaam van 9-jarige jongen in huis met zwaar verwaarloosde kinderen

6-jarige die kabelbaan­ramp overleefde moet terug naar tante in Italië

25 oktober Het 6-jarige Italiaans-Israëlische jongetje dat een kabelbaanramp in Italië overleefde, moet terug naar zijn familie in dat land. Een rechtbank in Tel Aviv heeft dat besloten nadat de jongen stiekem door zijn grootvader naar Israël was gebracht. Het kind verloor zijn beide ouders toen de cabine waarin ze zaten in mei neerstortte.