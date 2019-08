Politie VS: ‘Drie massaschietpartijen voorkomen’

Zo'n drie weken geleden vonden in Amerika in slechts een paar dagen tijd meerdere massaschietpartijen plaats. Op het Gilroy Garlic Festival in Californië vielen eind juli drie doden en raakten meer dan tien mensen gewond. De 19-jarige Santino William Legan prees op Instagram vlak voor zijn daad een omstreden boek uit 1890 aan, ‘Macht is recht, of het overleven van de sterkste’. Dat werk valt onder meer gelijkheidsbeginselen, grondrechten, vrouwenrechten, het christendom en de democratie aan. Het boek stelt dat het ‘Angelsaksische ras’ superieur is en brengt antisemitische standpunten naar voren. Het is geschreven onder het pseudoniem Ragnar Redbeard en was enige tijd verboden in de VS.



Niet veel later doodde de 21-jarige Patrick Crusius - gedreven door extreem-rechts gedachtegoed - in El Paso twintig mensen en verwondde er 26.



In Dayton schoot de 24-jarige Connor Betts, slechts dertien uur na het drama in El Paso, negen mensen dood. Tientallen raakten er gewond. Betts zou onder invloed zijn geweest. De autoriteiten tastten na de aanslag nog in het duister over het motief van de jongeman. Oud-klasgenoten denken niet dat de blanke Connor een ‘hate-crime’ pleegde.



Na de reeks schietpartijen stond het publiek in Amerika onder hoogspanning. Zo brak op het beroemde Times Square in New York grote paniek uit na een knallende uitlaat van een motor. Duizenden mensen renden er voor hun leven nadat ze dachten getuige te zijn van een aanslag of schietpartij. Ook ontstond er een grote nationale discussie in Amerika, dit keer niet alleen over wapenbezit, maar ook over het extreem-rechtse gedachtegoed dat in opmars is.