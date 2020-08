Politie VS: Neergeschoten Jacob Blake had mes in auto

UPDATE NBA-teams boycotten play-offs om politiege­weld: ‘Wij eisen verande­ring!’

0:34 De basketballers van Milwaukee Bucks hebben besloten over te gaan tot een boycot om een duidelijk statement te maken tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten. Ze spelen vanavond niet in Game 5 tegen Orlando Magic in de play-offs van de NBA. Ook andere ploegen volgden het voorbeeld van Milwaukee. De honkballers van Milwaukee Brewers, die vanavond zouden spelen tegen Cincinnati Reds, komen uit solidariteit ook niet in actie.