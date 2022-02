Politie VS schoot vorig jaar recordaantal van 1055 mensen dood

Volgens de krant, die zeven jaar geleden begon met het registreren van dergelijke incidenten, is dit het hoogste aantal tot nu toe. In 2020 werden 1021 mensen doodgeschoten, in 2019 waren het er 999. Omdat politiedistricten niet verplicht zijn om dodelijke schietpartijen te melden, kijkt de krant voor de jaarlijkse telling niet alleen naar data van de FBI, maar wordt ook gelet op bijvoorbeeld nieuwsberichten in landelijke en lokale media.

Volgens experts komt het recordaantal fatale schietpartijen niet uit het niets. Sinds de Amerikaanse krant in 2015 begon met de telling, werden er ieder jaar grofweg zo’n duizend mensen om het leven gebracht door politiekogels.

Ondanks intensiever toezicht, onder meer met door agenten gedragen bodycams die registreren wat ze doen, vinden er dagelijks fatale schietpartijen plaats waarbij politiekogels burgers doden. Ook de coronapandemie, en demonstraties en de roep om hervormingen na de dood van de zwarte arrestant George Floyd veranderden dat niet.

Het meerendel van de omgekomen personen was gewapend, slechts 15 procent droeg geen wapen bij zich. In 4 procent van de gevallen had het slachtoffer een speelgoedwapen. Het grootste gedeelte van de slachtoffers was man (94 procent). Nog altijd is een disproportioneel aantal van de doodgeschoten mensen zwart of latino, aldus de krant.

Verder werd een recordhoeveelheid van 20 procent van de schietpartijen vastgelegd door een bodycam van een agent. Deze stijging kan worden verklaard doordat steeds meer politiedistricten overgaan op het gebruik van bodycams.

Bijna elk optreden van de schietende agenten werd na afloop als gerechtvaardigd bestempeld. Het is in de VS zeer ongebruikelijk dat agenten op de vingers worden getikt, of zelfs veroordeeld, na het gebruiken van ernstig of dodelijk geweld.

Op meerdere plekken in de VS werd afgelopen week gedemonstreerd nadat dat de politie in de stad Minneapolis een 22-jarige zwarte man doodschoot tijdens een huiszoeking. In verband met een moordonderzoek viel de politie zonder aankondiging binnen en schoot binnen enkele seconden Amir Locke dood, die onder een deken lag. Ook George Floyd kwam in Minneapolis om het leven. De agent die verantwoordelijk is voor zijn dood werd schuldig bevonden aan moord.