Politie: 'Waarschijnlijk dacht arme Koen dat dit veiligste manier was'

VideoEen noodlottig ongeval lijkt Koen van Keulen het leven te hebben gekost. Tijdens een nachtelijke wandeling terug naar zijn camping bij het Gardameer viel hij in een zes meter diepe greppel naast de weg. Daar belandde hij in slechts vijftig centimeter diep water. ,,Waarschijnlijk dacht die arme Koen dat dat de veiligste manier was. Hij wist niet dat het hier zo stijl naar beneden liep,” aldus de lokale politiecommandant.

Volledig scherm Politie op de weg bij Gardaland. Tijdens de zoektocht bij het Gardameer in Italie naar de vermiste Koen van Keulen. Inzet: Koen van Keulen © ANP De bewakingsbeelden van pretpark Gardaland bevestigen het vermoeden van de politie. Koen liep terug naar de camping via de onverlichte weg, aan de buitenkant van de vangrail in het gras. Commandant Milardi: ,,Misschien is hij uitgegleden op het natte gras. We zien ook aan de takken dat hij hier is gevallen. We kunnen zien dat de takken pas geleden zijn afgebroken. Waarschijnlijk heeft hij zich daar aan proberen vast te grijpen toen hij viel."



Ook voor zijn familie is het een trieste uitkomst van de zoektocht. ,,Helaas heeft deze voorzichtigheid Koen het leven gekost'', aldus de familie vanavond in een verklaring.

Gardaland

Rond half één vanmiddag wordt het lichaam van Koen uit het water gehaald. Medewerkers van pretpark Gardaland hebben hem eerder die ochtend in een greppel langs de weg gevonden. Politiecommandant Francesco Milardi wijst tussen de takken naar het water beneden. ,,Daar is hij komen bovendrijven. We zijn hier vaak langsgelopen maar hij lag onder water. Nu, op de vierde dag, is het lichaam boven komen drijven."

In de achterzak vond de politie een portemonnee met de identiteitskaart van Koen. Hij is zes meter naar beneden gevallen. Het water was slechts vijftig centimeter diep en heeft zijn val niet kunnen breken.

Quote Ik ben door mijn rug gegaan, heb me openge­haald aan de struiken, maar het deerde me niet. Als we Koen maar zouden vinden John Mollen, vrijwilliger tijdens de zoektocht naar Koen

Sinds donderdagnacht was Koen vermist nadat hij met vrienden was uitgegaan. Hij was samen met zijn ouders op vakantie en verbleef op een camping aan het Gardameer, een populaire vakantiebestemming onder Nederlanders. Op weg naar huis stapte hij op het laatste moment niet samen met zijn vrienden uit. Zijn vrienden verwachtten dat hij bij de volgende halte uit zou stappen en vervolgens naar de camping terug zou lopen, zo’n twee kilometer verderop. Twee andere passagiers hebben Koen inderdaad zien uitstappen bij de volgende halte. Vanaf dat moment ontbrak ieder spoor.

Zoektocht

Tientallen vrijwilligers, veelal Nederlandse vakantiegangers, hielpen de afgelopen dagen en nachten zoeken. Een van hen is John Mollen uit Hapert. ,,Ik heb alle velden in de omgeving afgekamd. Ik ben door mijn rug gegaan, heb me opengehaald aan de struiken, maar het deerde me niet. Als we Koen maar zouden vinden."

Ook Jordy Balthazar uit het Belgische Wetteren zocht mee. Via Whatsapp onderhield hij intensief contact met de broer van Koen. Jordy: ‘We maakten schema’s wie welk veld deed. Niemand van ons dacht nog aan vakantie vieren. Logisch.'

Tekst loopt door onder de foto.

Volledig scherm John (links) en Jordy - vrijwilligers bij de zoektocht in Italië naar de 17-jarige Koen van Keulen. © Eveline Rethmeier

Aan het einde van de ochtend gaat het bericht rond gaat dat er een lichaam is gevonden tussen de camping en de halte waar Koen is uitgestapt. John kijkt met een strakgetrokken mond toe hoe een zwart busje wegrijdt met vermoedelijk het levenloze lichaam van Koen. ,,We hebben allemaal zo meegeleefd met de familie. Die arme mensen. Al besef ik ook dat ze nu in ieder geval duidelijkheid hebben. Op een goede afloop durfde niemand meer echt te hopen.’ John valt even stil. ‘Al blijf je natuurlijk ergens hopen op een wonder.’

Levensgevaarlijk

Restauranteigenaar Giancarlo kijkt vanaf zijn terras naar de auto’s die worden tegengehouden door de politie. Als hij hoort dat Koen op nog geen vijftig meter van zijn restaurant is gevonden, schudt hij zijn hoofd. ,,Och wat vreselijk. Die weg is ook levensgevaarlijk. Je ziet geen hand voor ogen. En het loopt daar stijl naar beneden."

De familie laat maandagavond via een woordvoerder weten dat ze iedereen willen bedanken die heeft meegeholpen met zoeken de afgelopen dagen. ,,De uitkomst is niet hoe we gehoopt hadden. We zullen het ermee moeten doen. Dit worden barre tijden voor de ouders, broer, familie en vrienden", besluit de familie in haar verklaring.